Weißenhorn

vor 32 Min.

Theaterstück "Die Scheinriesin" greift sensibles Thema auf

Plus Wie sie mit ihrer Depression umgeht, thematisiert Ramona Springer im Theaterstück "Die Scheinriesin". Die Aufführungen in Weißenhorn waren ein voller Erfolg.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

Es war eine sehr persönliche Geschichte, die Autorin und Hauptdarstellerin Ramona Springer am vergangenen Wochenende auf die Bühne der Weißenhorner Stadthalle brachte. "Die Scheinriesin – meine Depression wollte auf die Bühne", so hatte sie ihr selbst konzipiertes Stück benannt, in dem sie von ihrer eigenen Erfahrung mit Depressionen erzählt. Zusammen mit Freunden und Bekannten hat die Ulmerin daraus eine abendfüllende Show gemacht, die Musik, Tanz sowie Text verbindet und einen berührenden Blick in die Tiefen einer Seele zulässt.

