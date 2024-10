Theater Ulm: Maryna Zubko ist Nachwuchssängerin des Jahres

Sie konnte es zuerst gar nicht glauben, erzählt Maryna Zubko, und Glück schwingt mit in ihrer Stimme: Die am Theater Ulm engagierte Koloratursopranistin wurde in der jährlichen Kritikerumfrage der Zeitschrift Opernwelt als einzige Sängerin von zwei Kritikern als „Nachwuchssängerin des Jahres“ gewählt.

Maryna Zubko ist seit der Spielzeit 2018/19 am Theater Ulm

„Das ist die höchste Anerkennung bis zu diesem Moment in meinem Leben“, sagt die in der Ukraine geborene Sängerin, die inzwischen Deutsche ist. Sie studierte an der nationalen Musikakademie der Ukraine und in Frankfurt am Main, ist seit der Spielzeit 2018/19 am Theater Ulm engagiert und errang in dieser Zeit eine ganze Reihe von Auszeichnungen und Preisen und erhielt mehrere Stipendien. Vor allem ihre Interpretation der Titelfigur der Anna Bolena in der gleichnamigen Donizetti-Oper erhielt höchstes Lob.

Sie sei unbeschreiblich glücklich, berichtet Maryna Zubko, die im Augenblick ihr Repertoire um das lyrische Fach erweitert. Sie sei sehr dankbar für die Chancen, die ihr das Theater Ulm bietet. In dieser Spielzeit wird Maryna Zubko unter anderem als Desdemona in der Verdi-Oper Otelle und als Maria Stuarda in der gleichnamigen Donizetti-Oper zu erleben sein. Im Moment singt sie in Ulm die Rolle der Agathe im „Freischütz“.