Tödliche Messerattacke am Eselsberg kommt vor Gericht: Mann soll in Psychiatrie

Angehörige und Freunde des Getöteten halten davon nicht viel, das machten sie schon bei der Trauerfeier an der Ditib-Moschee in Ulm deutlich. Im Fall der tödlichen Messerattacke am Eselsberg soll der mutmaßliche Täter dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft hat ein entsprechendes Sicherungsverfahren beantragt. Jetzt kommt die Sache vor das Ulmer Landgericht. Fünf Sitzungstermine sind vorgesehen. Noch in dieser Woche soll es losgehen.

Die Staatsanwaltschaft geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der 55-jährige Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat an einer paranoiden Schizophrenie litt. Das habe bei ihm am 10. März dieses Jahres „ein massives wahnhaftes und halluzinatorisches Erleben ausgelöst“. In seinem Wahn sei er davon ausgegangen, dass seine Nachbarn seinen Sohn getötet hätten, was er habe rächen wollen.

Messerangriff am Ulmer Eselsberg: 59-Jähriger wird getötet, zwei Frauen schwer verletzt

Der heute 55-Jährige soll mit einem Messer bewaffnet zur Wohnung seiner Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Eselsberg gegangen sein, um dort die Person, welche ihm die Türe öffnen würde, umgehend zu töten. Auf machte zunächst eine 58 Jahre alte Frau. Ihr habe er zahlreiche und auch lebensbedrohliche Stich- und Schnittverletzungen am Hals zugefügt. Dann sei er in das Schlafzimmer gegangen und habe auf den 59 Jahre alten Mann der Frau eingestochen. Dieser starb kurze Zeit später. Die 16 Jahre alte Tochter des Paares wurde ebenfalls schwer verletzt. Aufgrund ihres Flehens und ihrer Schreie habe er von ihr abgelassen, so die Staatsanwaltschaft.

Ein 54-Jähriger soll am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus am Ulmer Eselsberg seinen 58-jährigen Nachbar getötet haben.

Polizisten schossen den Mann laut Behördenangaben an, nachdem er blutverschmiert das Messer gehalten und die Beamten angegriffen habe. In ihrem Antrag vom 6. Juni wirft die Staatsanwaltschaft dem mutmaßlichen Täter unter anderem Mord aus niedrigen Beweggründen und versuchten Mord vor. Der Mann, der schon vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, habe bislang keine Angaben zu der Tat gemacht, hieß es.

Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm: 55-Jähriger soll dauerhaft in Psychiatrie

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aufgrund einer akuten Episode seiner Schizophrenie zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen sein dürfte. Da von ihm in diesem Zustand eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, werde seine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angestrebt.

Über den Antrag der Staatsanwaltschaft wird ab kommendem Freitag, 18. Oktober, verhandelt. Vier weitere Termine sind angesetzt. 19 Zeugen sowie ein Sachverständiger sind geladen. Zu allen Terminen – mit Ausnahme des letzten Termins – wird zudem ein psychiatrischer Sachverständiger anwesend sein. Die Ehefrau und die Töchter des getöteten 59-Jährigen haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Ein Urteil wird voraussichtlich Mitte Dezember fallen. (AZ/krom)