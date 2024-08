Ulm feiert 200. Geburtstag des Feuerwehr-Pioniers Conrad Dietrich Magirus

Conrad Dietrich Magirus lebte ein Ulmer Leben – und gleichzeitig eines von weltweiter Bedeutung: Sein Name, sein Leben stehen für den Brandschutz und die Rettung von Menschenleben. Am 26. September jährt sich der Geburtstag des Feuerwehrpioniers und erfolgreichen Ulmer Unternehmers, der auf dem Alten Friedhof begraben liegt, zum 200. Mal. Das Unternehmen Magirus plant einen Festakt zum Geburtstag, die Ulmer Feuerwehr Aktionen in der Innenstadt.

Dagmar Hub