Ulm

vor 49 Min.

Ulmer Friedensaktivisten kritisieren eine massive Aufrüstung

Lokal Die Ulmer Friedenswochen befassen sich mit einem breiten Veranstaltungsangebot mit den Themen Krieg und Frieden. Dabei gibt es viel Gesprächsbedarf.

Von Ronald Hinzpeter

Die Friedenswochen 2022, die am 1. September starten, stehen diesmal unter einem besonderen Vorzeichen, dem Krieg in der Ukraine. Seit 1971 gibt es diese pazifistische Veranstaltungsreihe, mit einer sehr langen Unterbrechung zwischen 1988 und 2017 – aber so nah an einem bewaffneten Konflikt war sie noch nie. Grund genug für vermutlich sehr kontroverse Diskussionen. Genügend Gelegenheit dazu gibt es bei 32 teils sehr unterschiedlichen Veranstaltungen.

