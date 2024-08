Unverpacktladen Ora D’Oro bezieht neuen Standort in Ulm

Vor gut einem Jahr machte Anthony Saad seinen Unverpacktladen Ora D’Oro in Ulm dicht. Am damaligen Standort nahe des Metzgerturms sah er keine Zukunft mehr für sich. Drei Monate lang fand gar kein Verkauf statt. Seit November vergangenen Jahres und noch bis zum Wochenende betreibt der 34-Jährige einen kleineren Pop-Up-Store als Interimslösung. Ab voraussichtlich 9. September aber will Saad an einem neuen Standort am Judenhof durchstarten.

