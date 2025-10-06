Urteil im Prozess um Raubserie: Vater und Sohn müssen lange ins Gefängnis

Nach einer Serie von Raubdelikten, bei denen vor allem ältere Menschen zu Opfern wurden, müssen die Täter lange ins Gefängnis. Der angeklagte, 63 Jahre alte Vater muss für sieben Jahre in Haft, sein 26-jähriger Sohn für viereinhalb Jahre. Das Ulmer Landgericht blieb bei seinem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die für beide jeweils acht Jahre für angemessen hielt.

Die Verteidiger der beiden Angeklagten hatten dagegen vier Jahre für den Vater und zweieinhalb bis drei Jahre für den Sohn gefordert und dabei auch angeregt, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. An sieben Verhandlungstagen wurden die Taten von der 1. Großen Strafkammer beleuchtet, die Opfer befragt, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn hinterfragt sowie zwei Sachverständige gehört.

Vater und Sohn überfallen fünf Senioren in neun Tagen

Im Februar 2025 hatte das Vater-Sohn-Duo in Ulm-Wiblingen, Schelklingen, Laichingen und Blaubeuren binnen acht Tagen fünf Frauen im Alter zwischen 73 und 92 Jahren überfallen, um ihnen die Handtaschen zu rauben. Dabei hatte der Vater nach Überzeugung des Gerichts „augenscheinlich gebrechliche Frauen ausgewählt“, meist am Rollator gehend, um möglichst wenig Gegenwehr zu bekommen.

Mit dem aus den Handtaschen geraubten Geld wollte der Vater Tabak und Benzin kaufen sowie seine Schulden im mittleren fünfstelligen Bereich begleichen. Bei den fünf Taten war die Beute laut Urteilsbegründung „von äußerst überschaubarem Wert“, nicht einmal 300 Euro Bargeld. Bankkarten und Handtaschen ließen sie jeweils in Tatortnähe zurück.

Die Opfer verletzten sich durch Stürze teilweise schwer. Der Rechtsmediziner konnte in seinem Gutachten bei einem Opfer eine potenziell lebensgefährliche Verletzung nicht ausschließen. Daher wurde eine Tat auch als schwerer Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung gewertet.

Täter helfen erst einer 92-Jährigen, um sie später zu überfallen

In einem Fall stolperte eine 92-jährige Frau, als sie in eine Sparkassen-Filiale ging. Vater und Sohn waren gerade auf der Suche nach Opfern und halfen der Frau wieder auf die Beine. Wenige Minuten später wurde genau diese Frau eine Straßenecke weiter durch den Sohn vom Rollator weggeschubst, sie stürzte schwer und benötigt nun dauerhaft Pflege. Bis zur Tat hatte sie ihren Mann zuhause gepflegt, der nun in ein Pflegeheim gebracht werden musste, da ihn seine Frau als gesundheitliche Folge des Überfalls nicht mehr versorgen kann.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Tätern, weil die Polizei wegen der Vielzahl und der Brutalität der Taten eine Funkzellenabfrage durchführen konnte und die Mobiltelefone des Vaters und Sohns herausfilterte. Sie waren zu den Tatzeiten an allen Tatorten. Gleichzeitig erkannte ein Zeuge den Sohn, der in seiner Nachbarschaft wohnt, rund 20 Kilometer vom eigentlichen Wohnort entfernt bei einem Überfall.

Der Vater war bei allen Taten derjenige, der nach Überzeugung des Gerichts die Opfer ausgekundschaftet hat, und seinen intellektuell eingeschränkten Sohn bedrohte, damit er die Raubzüge durchführte. Vor Gericht hat der Vater ein Teilgeständnis abgelegt. Jedoch konnten ihm dabei Lügen nachgewiesen werden. Daraufhin schwieg er. Der Sohn hatte dagegen vollumfänglich gestanden, auch wenn er sich dabei selbst erheblich belastete, und so die Tatbeteiligung des Vaters offenlegte.