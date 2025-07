Vater und Sohn vor Gericht: Prozess um Raubserie an älteren Frauen startet bald

Die Taten sorgten in der Region für Entsetzen, nun kommen die mutmaßlichen Täter vor Gericht: Ab kommender Woche müssen sich ein 63-Jähriger sowie sein 26 Jahre alter Sohn unter anderem wegen des Vorwurfs des schweren Raubes vor dem Landgericht Ulm verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten zur Last, ältere Damen bei ihren alltäglichen Besorgungen ausgeraubt zu haben. Mehrere Fälle davon in Ulm und im Alb-Donau-Kreis sind demnach bekannt.

Am 10. Februar 2025 sollen die Angeklagten in Wiblingen eine 92-Jährige überfallen haben. Der 26-Jährige soll der Dame eine Stofftasche mit Gewalt aus der Hand gerissen haben. Die Frau sei zu Boden gestürzt und habe dadurch eine Kopfplatzwunde sowie eine Beckenringfraktur erlitten. Der 26-Jährige soll geflüchtet und schließlich von seinem Vater mit einem Auto abgeholt worden sein.

Anschließend sollen die beiden Angeklagten nach Blaubeuren gefahren sein. Dort soll ihnen eine 82-jährige Frau mit einem Rollator aufgefallen sein. Der Sohn soll diese Dame ebenfalls Frau gestoßen haben und deren am Rollator hängende Handtasche entwendet haben. Die 82-Jährige soll zu Boden gestürzt sein und Hämatome erlitten haben. Der 26-Jährige sei mit der Handtasche geflüchtet, heißt es.

Einen Tag später soll eine 73-Jährige in Schelklingen zum nächsten Opfer von Vater und Sohn geworden sein. Der 26-Jährige soll versucht haben, der Frau die Handtasche aus der Hand zu entreißen, wobei diese Gegenwehr geleistet haben soll. Der Angeklagte soll ihr daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch diese Hämatome erlitten haben sollen. Als eine andere Person auf die Tat aufmerksam geworden sein soll, soll der junge Mann von der Frau abgelassen und ohne Beute geflüchtet sein.

Auch für eine weitere Tat drei Tage später (14. Februar) in Laichingen sowie weitere vier Tage später (18. Februar) wieder in Wiblingen sollen die beiden Angeklagten verantwortlich sein. Hier wurden eine 86-jährige Frau sowie eine 88-jährige Frau, jeweils mit einem Rollator, zu Opfern. Ihre Taschen wurden gestohlen, beide Damen stürzten und erlitten Schmerzen.

Rechtlich werden die Vorfälle jeweils als schwerer Raub in Tateinheit mit Körperverletzung, Raub in drei Fällen jeweils in Tateinheit mit Körperverletzung sowie versuchter Raub in Tateinheit mit Körperverletzung gewertet. Beide Angeklagten mit italienischer Staatsangehörigkeit wurden am 18. Februar festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Haftanstalten. Der Prozess vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm unter dem Vorsitz des Vorsitzenden Richters Michael Lang beginnt am Montag, 4. August, um 8.30 Uhr. Weitere sechs Verhandlungstermine sind vorgesehen. Mit einem Urteil wird Anfang Oktober gerechnet.