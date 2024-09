Wie reiche Ulmer Patrizier zu Kriegsprofiteuren wurden

An der Universität Ulm gibt es keine Fakultät für Geschichtswissenschaften; die Stadt aber hat eine lange und reiche Geschichte. Um junge Historiker zur wissenschaftlichen Forschung an Ulmer Geschichte zu ermutigen, riefen 2008 der frühere Ulmer OB Ivo Gönner und der 2018 verstorbene Ulmer Stadthistoriker Wolf-Dieter Hepach den Geschichtspreis der Museumsgesellschaft Ulm ins Leben. Dieser mit 5000 Euro dotierte Preis wurde nun zum fünften Mal verliehen und ging dabei an gleich zwei Gewinner.

Dagmar Hub