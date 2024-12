Gedenken an die Zerstörung Ulms: 80. Jahrestag der Bombennacht im Dezember 1944

Vor Jahren noch standen Zeitzeugen am Abend des 17. Dezember am Rande des Münsterplatzes und hörten schweigend den Kirchenglocken zu, die über der Stadt läuteten, und die an jenen dritten Adventssonntag des Jahres 1944 erinnerten, als zwischen 19.23 Uhr und 19.50 Uhr Bomben Ulm zerstörten, als 707 Menschen in der Stadt starben. Diese Zeitzeugen waren damals Kinder gewesen. Heute leben nur noch wenige von ihnen.

