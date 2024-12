Unfallschwerpunkt: Wie steht es um den seit Langem geplanten Umbau des Allgäuer Rings?

Weil es am Allgäuer Ring besonders häufig kracht, wird in Neu-Ulm seit Jahren über einen Umbau diskutiert. Bei den Haushaltsberatungen im Neu-Ulmer Finanzausschuss kam das Thema nun wieder auf den Tisch. Und die Sanierung des Kreisels war eine der wenigen Investitionen, bei denen das Gremium noch etwas für 2025 eingespart hat. Doch eine große Lösung für den Ring ist offenbar in Sicht.

