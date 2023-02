Die zauberhafte Welt des Varietés ist in Vöhringen zu Gast

Ausverkauftes Haus in Vöhringen. Das Kulturabo holte Masur's Varieté-Spektakel ins Eychmüller-Haus. Seilakrobatik, Seifenblasen und Co. versetzen das Publikum in Staunen.

Es war eine erfolgreiche Premiere. Denn obwohl das Wolfgang-Eychmüller-Haus seit 30 Jahren besteht, gab es im üppigen Programm der vergangenen Jahrzehnte bislang keine reine Varieté-Vorstellung. Diese Sparte auf den Spielplan zu setzen erforderte auch Mut. Denn TV-Sendungen mit Spitzenleistungen vom kanadischen Cirque du soleil oder vom Internationalen Festival in Monte Carlo zeigen zirzensische Kunst auf höchstem Niveau. Die Bühnengröße im Kulturzentrum lässt großformatiges Varieté-Spektakel erst gar nicht zu, von den exorbitanten Preisen ganz zu schweigen. Da war die Verpflichtung von "Masur's Varieté-Spektakel" ein Glücksgriff.

Masurs Varieté-Theater kommt aus Köln nach Vöhringen

Allein schon die Entstehungsgeschichte dieses kleinen aber feinen Varieté-Theaters ist bemerkenswert. Junge und zugleich zeitgemäße Shows diese Art muss man mit der Lupe suchen. Da sind die Räumlichkeiten oft für den Erfolg entscheidend. Stephan Masur hegte schon immer die Leidenschaft für die Kleinkunst. Das passende Ambiente fand er in der Domstadt Köln. Dort ist die Kleinkunstbühne "Senftöpfchen" zu Hause, ein Theater mit knapp 180 Plätzen, das Kulturzentrum hat rund 600. Sein guter Ruf für einen unterhaltsamen Abend eilt dem kleinen Theater voraus. Da kommt's eben auf das an, was geboten wird. Und das ist eine ganze Menge.

Es scheint so, als öffnet Masur eine Wundertüte, aus der bunt schillernde, zarte Seifenblasen anmutig emporsteigen. Und - das ist keine Illusion - sie entschweben tatsächlich, bilden ein hauchzartes Mosaik, kunstvoll mundgeblasen. Aus der imaginären Tüte entspringt federleicht eine Einrad-Fahrerin. Sie entledigt sich ihres Outfits, ständig auf dem Rad die Balance haltend. Auch als das Rad für einen Augenblick der Fahrerin entgleitet und zu Boden geht, sie aber blitzschnell wieder im Sattel sitzt, gibt es charmant tröstenden Beifall. Das alles und noch viel mehr macht den Charme der kleinen Bühne aus, wie auch das beachtliche Solo der Artistin mit Seilakrobatik, das genau kalkulierte spontane Abgleiten mit dem hörbaren Erschrecken der Besucher.

Wenn Menschen einen Körper haben, dessen Wirbelsäule aus Gummi zu bestehen scheint, sind sie sich des bewundernden Beifalls sicher. Die einzelnen Acts sind eingehüllt in eine effektvolle Lichtgestaltung und passende Musik. Maestro Masur gibt sich die Ehre mit seinem Wunderkoffer, angefüllt mit Utensilien für den Auftritt. Und die "Kamelle" (Bonbons) fehlen auch nicht. Es sind Momente, die an die Kindheit erinnern wie der Hula Hoop-Ring. Früher ein kindlicher Spaß, heute ein Mittel auf dem Weg zur besseren Figur und/oder in mehrfacher Ausführung ein Stück artistischen Könnens. Aus China kommt der Kraftakt Zopfhang und wirbelnde Pirouetten. Das alles wird gebührend bestaunt und beklatscht. In den Vorführungen, in denen die Akrobatik dominiert, liegt ein Hauch liebenswerter Nostalgie.

Eine Wirbelsäule aus Gummi in Vöhringen

Und dann gibt es auch noch Entertainer Marcel Wunder mit seinen Tricks, das schier Unmögliche zu erraten, wo was versteckt ist oder an was man gerade gedacht hat. Das Publikum wird mit eingespannt. Stephan Masur hat das professionell im Griff, Marcel Wunder bei seinen Fragen nicht immer. Über zwei Stunden halten die Macher des Varietés das Publikum mit leichter Hand bei Laune - mit zirzensischer Akrobatik, mit Magie, wo draus sich die Atmosphäre des Abends entwickelt.

Lesen Sie dazu auch