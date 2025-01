Vöhringen Evis Wolle & Mode schließt: „Schon als Kind habe ich gehäkelt und gestrickt“

Wer in Vöhringen das Hobby Stricken und Häkeln pflegt, dem ist der Name Evi‘s Wolle & Mode ein Begriff. In wenigen Wochen wird Evi Wochnik ihr Geschäft an der Memminger Straße aufgeben. Aber es wird weiter gehen, vielleicht aber etwas anders.