SC Vöhringen: Bogenschießen für den guten Zweck

Die Bogenabteilung des SC Vöhringen sammelt am Sonntag bei einem Benefizturnier Spenden für Muskelkranke. Zwei ihrer Schützen sind selbst betroffen.

Wer bei den sommerlichen Temperaturen ein Eis essen möchte, hat in der Regel nicht allzu viele Probleme damit. Eventuell ist die Auswahl zu groß, die Schlange zu lang oder die Eiskugel zu teuer. Für Menschen, die an einer Muskelkrankheit leiden, sieht das oft anders aus: Sie können laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) zwar in der Regel noch schlucken, aber weder Besteck, Geschirr noch eine Eiswaffel selbst halten. Die Einnahmen des Benefiz-Bogenturniers des SC Vöhringen am kommenden Sonntag sollen die Arbeit und Forschung der DGM unterstützen.

Bogenabteilung des SC Vöhringen sammelt Spenden für DGM

Dass die Bogenabteilung gerade die DGM als Empfängerin für ihre Spenden ausgesucht hat, hat eine Vorgeschichte: Zwei ihrer Schützen sind selbst von einer neuromuskulären Erkrankung betroffen. Einen Bogen überhaupt halten – geschweige denn benutzen zu können – stand für sie eine Zeit lang außer Frage. Mittlerweile könnten sein Kollege und er jedoch einigermaßen wieder schießen, erzählt Harald Beurer, der das Turnier organisiert.

Unabhängig voneinander hätten er und sein Kollege gute Erfahrungen mit der DGM gemacht. Und so entstand die Idee, ein Benefiz-Bogenturnier zu veranstalten: als spezielles Event parallel zum Sportpark-Sommerfest des SC Vöhringen am kommenden Sonntag, 30. Juni. Die Startgelder und alle sonstigen Einnahmen des Turniers sollen dann direkt an die DGM gehen und damit Betroffenen helfen und für die Forschung eingesetzt werden. Vieles in Bezug auf die 800 verschiedenen Formen der Muskelkrankheiten – oder genauer neuromuskulären Erkrankungen, oft als Muskelschwund bezeichnet – ist laut DGM noch nicht erforscht.

Schützinnen und Schützen aus ganz Schwaben kommen nach Vöhringen

Knapp 40 bis 50 aktive Schützinnen und Schützen zwischen acht und 75 Jahren haben sich bereits für das Benefiz-Turnier angemeldet. "Fürs erste Mal bin ich echt überrascht", sagt Beurer. Sie kommen laut ihm nicht nur aus Vöhringen oder der näheren Region, sondern aus ganz Schwaben. Er habe einige Mails bekommen, die direkt das Thema der Muskelkrankheiten ansprechen. Beurer geht deshalb davon aus, dass der Benefiz-Aspekt viele noch zusätzlich von ihrem Turnier überzeugt hat.

Er habe das Turnier außerdem relativ einfach gestaltet, damit auch Schützinnen und Schützen teilnehmen können, die nicht in Top-Vereinen trainieren. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Dezember. Und während der Platz langsam fertig für das Benefiz-Turnier vorbereitet ist, steigt die Vorfreude und Aufregung bei Beurer und seinem Team.

Details zum Benefiz Bogen-Turnier des SC Vöhringen am 30. Juni

Wer sich anmelden möchte, kann dies noch kurzfristig an dem Tag selbst erledigen. Ab 9 Uhr werden auf dem Sportparkgelände des SC Vöhringen die Startnummern ausgegeben, ab 10 Uhr fliegen die ersten Probepfeile. Turnierstart ist dann gegen 10.15 Uhr. Aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer können sich beteiligen: Vor Ort werden Spenden eingesammelt, die DGM wird außerdem mit einem Stand vertreten sein, um noch vertiefter über Muskelkrankheiten zu informieren.