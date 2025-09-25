Wahlhelfer werden bei der Kommunalwahl 2026 in Weißenhorn besser entlohnt

Für die Kommunalwahlen am Sonntag, 8. März 2026, werden in Weißenhorn Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Sie bekommen eine höhere finanzielle Anerkennung als bisher. Der Stadtrat beschloss, das Erfrischungsgeld anzuheben. Auch für die Jüngsten gibt es gute Nachrichten: Die Subventionierung der Windelsäcke wird trotz gestiegener Kosten weiterhin von der Stadt übernommen. In Sachen erneuerbare Energien hatte der Bürgermeister gute Nachrichten.

