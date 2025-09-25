Icon Menü
Wahlhelfer gesucht in Weißenhorn: Höhere Vergütung bei der Kommunalwahl 2026

Weißenhorn

Wahlhelfer werden bei der Kommunalwahl 2026 in Weißenhorn besser entlohnt

Der Aufwand ist höher als bei Bundestags- oder Landtagswahlen, das soll honoriert werden. Auch für die Unterstützung von Familien gibt die Stadt mehr Geld aus.
Von Herbert Hertramph
    • |
    • |
    • |
    Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen für ihren Einsatz ein sogenanntes Erfrischungsgeld als Entschädigung.
    Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen für ihren Einsatz ein sogenanntes Erfrischungsgeld als Entschädigung. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Für die Kommunalwahlen am Sonntag, 8. März 2026, werden in Weißenhorn Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Sie bekommen eine höhere finanzielle Anerkennung als bisher. Der Stadtrat beschloss, das Erfrischungsgeld anzuheben. Auch für die Jüngsten gibt es gute Nachrichten: Die Subventionierung der Windelsäcke wird trotz gestiegener Kosten weiterhin von der Stadt übernommen. In Sachen erneuerbare Energien hatte der Bürgermeister gute Nachrichten.

