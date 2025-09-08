Weißenhorn „Demokratie lebt von Alternativen“: Was ÖDP und Grüne zur Bürgermeisterwahl 2026 in Weißenhorn sagen

Die CSU schickt Kerstin Lutz ins Rennen um das höchste Amt in Weißenhorn, WÜW und SPD Sven Ticks. Die ÖDP und die Grünen haben einige Erwartungen.