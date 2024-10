Filiale von Platzmetzgerei Kühle in Blaustein geschlossen: „Das ist kein Weltuntergang“

Vor zwei Jahren ist die „Platzmetzgerei“ aus Weißenhorn offiziell in den Kreis von Bayerns besten Metzgereien aufgenommen worden. Im kommenden Jahr feiert das in sechster Generation geführte Familienunternehmen sein 180-jähriges Bestehen. Doch auch vor diesem Traditionsbetrieb machen aktuelle Entwicklungen nicht Halt. Metzgermeister Gunther Kühle hat die Filiale in Blaustein aufgeben müssen.

