Weißenhorn CSU will Anti-Terrorsperren für Großveranstaltungen

Nicht zuletzt seit dem Anschlag von Magdeburg ist die Angst vor Attacken auf Großveranstaltungen besonders groß. Die CSU in Weißenhorn will Sicherheitsabsperrungen für Fasching, Weihnachtsmarkt und Co. besorgen. Gerne für den gesamten Landkreis Neu-Ulm.