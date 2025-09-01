Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Weißenhorn: Das Händeloratorium in der Stadtpfarrkirche begeistert

Weißenhorn

Händels „Messiah“ wird zum glanzvollen Finale von Diademus

Diademus war zum Abschlusskonzert zu Gast in Weißenhorn. Auf dem Programm: eine Aufführung des Händeloratoriums „Messiah“, bei der Solisten, Chor und Orchester das Publikum begeisterten.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Countertenor und Festivalintendant Benno Schachtner beim Abschlusskonzert von Diademus in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche.
    Countertenor und Festivalintendant Benno Schachtner beim Abschlusskonzert von Diademus in der Weißenhorner Stadtpfarrkirche. Foto: Dagmar Hub

    Begeisterter Jubel schon vor Beginn: Dass Benno Schachtners Roggenburger Diademus-Festival zum Abschlusskonzert des Jubiläumsjahres nach Weißenhorn kam, honorierte das Publikum in der voll besetzten katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit einem warmherzigen Empfang. Es erlebte bei der Aufführung von Friedrich Händels „Messiah“ in barockem Englisch. Außergewöhnliches: ein hervorragender Chor aus den Sängerinnen und Sängern der Diademus Chorakademie und Benno Schachtner in der gewagten und beeindruckend gemeisterten Doppelrolle aus Solist und Dirigent.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden