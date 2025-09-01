Händels „Messiah“ wird zum glanzvollen Finale von Diademus

Begeisterter Jubel schon vor Beginn: Dass Benno Schachtners Roggenburger Diademus-Festival zum Abschlusskonzert des Jubiläumsjahres nach Weißenhorn kam, honorierte das Publikum in der voll besetzten katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit einem warmherzigen Empfang. Es erlebte bei der Aufführung von Friedrich Händels „Messiah“ in barockem Englisch. Außergewöhnliches: ein hervorragender Chor aus den Sängerinnen und Sängern der Diademus Chorakademie und Benno Schachtner in der gewagten und beeindruckend gemeisterten Doppelrolle aus Solist und Dirigent.

