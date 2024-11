Warum das neue Sangam-Restaurant im Hasen-Gasthof noch nicht eröffnet hat

Einen genauen Termin konnte Amanjot Singh zwar Anfang September noch nicht nennen, als unsere Redaktion darüber berichtete, dass er im früheren Gasthof „Zum Hasen“ in Weißenhorn ein indisches Restaurant eröffnen wird. Jedoch hatte der 25-jährige Gastronom, der in Krumbach bereits die Gaststätte „Haveli“ betreibt, Mitte Oktober als geplanten Zeitraum genannt. Mittlerweile ist der Oktober vorüber und der November auch schon ein paar Tage alt, gespeist werden kann im traditionsreichen Lokal in der Hauptstraße aber immer noch nicht. Woran liegt das? Eigentümer, Pächter und das Neu-Ulmer Landratsamt äußern sich.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gasthof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis