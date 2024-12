Was macht der Waschbär nachts in einem Weißenhorner Garten?

Für Astrid Ruth ist es eigentlich ein Routine-Check: Jeden Morgen schaut die Weißenhornerin an, was die Kamera aufgezeichnet hat, die Tag und Nacht das Geschehen in ihrem Garten aufnimmt. „Mich interessiert einfach, was in der Zeit passiert“, sagt sie. So hat sie zum Beispiel vor ein paar Wochen einmal beobachten können, wie sich ein Fuchs am Vogelfutter bediente. Am Sonntagmorgen aber staunte Ruth nicht schlecht: Ihre Videoaufnahme zeigte ihr, dass ein Waschbär durch ihren Garten gehuscht war. Zunächst zog er einen Regenwurm aus dem Boden, dann ließ er sich das Vogelfutter schmecken. „Ich hätte mit allem gerechnet, nur mit keinem Waschbären“, sagt sie. Von Fällen in Senden habe sie gehört, aber sie habe nicht gewusst, dass es die Kleinbären auch in Weißenhorn gibt.

