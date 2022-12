Weißenhorn

07:00 Uhr

Was sich die Firma Ritter und Bader von der neuen Vier-Tage-Woche erhofft

Vater Franz Ritter sowie seine beiden geschäftsführenden Kinder Angela und Tobias Ritter haben in ihrem auf Kühlsysteme spezialisierten Unternehmen die Vier-Tage-Woche eingeführt.

Plus Beschäftigte des auf Kühlsysteme spezialisierten Familienunternehmens dürfen sich schon am Donnerstag auf das Wochenende freuen. Das neue Modell wurde aus mehreren Gründen eingeführt.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Gemeinsames Grillen zum Mittagstisch und einen Christbaum als Weihnachtsgeschenk: Für die Beschäftigten der Firma Ritter und Bader in Weißenhorn gab es vergangene Woche schon früher als anderswo Bescherung. Früher als anderswo fängt dort auch seit diesem November das Wochenende an. Nach der Kfz-Werkstatt Christ in Nersingen-Leibi hat auch der auf Kühlsysteme spezialisierte Betrieb auf die Vier-Tage-Woche umgestellt. Zwar ist Unternehmensgründer Franz Ritter der Cousin von Gabriele Christ, der Ehefrau des Autowerkstattchefs, dass Franz Ritter und seine beiden inzwischen geschäftsführenden Kinder Angela und Tobias aber auf das neue Modell umgestellt haben, hat andere Gründe. Unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern scheint das gut anzukommen.

