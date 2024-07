Weissenhorn Klassik: Jazz und Tango unter freien Himmel

Für Lenny Rehm war es ein Heimspiel der besonderen Art: Sein „Lenny Rehm Quartett“ spielte zum Abschluss des Jubiläums-Open Air des zehnten Weißenhorn Klassik Festivals auf dem Schlossplatz. Im Publikum waren viele, deren Gesichter er seit langer Zeit kennt, sagte der Drummer, der in Weißenhorn geboren und aufgewachsen ist und der früher in Joo Kraus‘ Band spielte. Am Anfang des Konzerts des Lenny Rehm Quartetts stand deshalb logischerweise der Jazz-Klassiker „You‘d be so nice to come home to“.

