A9 bei Ingolstadt

19:30 Uhr

Autobahnblockade: Wie der Polizeieinsatz nach dem Fußballspiel ablief

Zahlreiche Fans von Hansa Rostock wurden in Ingolstadt von der Polizei kontrolliert.

Plus Einige Fans von Hansa Rostock habe mit ihren Autos die Autobahn blockiert. Wie der Polizeieinsatz am Samstag auf der A9 bei Ingolstadt ablief.

Von Luzia Grasser

Der Lieblingsverein hat gewonnen, die Freude bei den Fans ist riesig. Dass an solchen Tagen Autokorsos durch die Innenstadt ziehen, die Fans Fahnen schwenken und ein Hupkonzert veranstalten, das war – zumindest vor Corona – nichts Außergewöhnliches. Doch was an diesem Samstag passiert ist, war alles andere als nur eine harmlose Siegesfeier von rund 100 Anhängern von Hansa Rostock.

