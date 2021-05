Schrobenhausen

Eine Frau stirbt - und ihr Hund wacht tagelang neben ihr

Plus In Schrobenhausen stirbt eine Frau unbemerkt in ihrer Wohnung. Tagelang wacht der Hund neben seinem toten Frauchen. Als die Polizei schließlich die Wohnung öffnet, wird der Beschützerinstinkt in dem Tier geweckt.

Von Manfred Dittenhofer

Die Frau war anscheinend friedlich eingeschlafen. Und das wohl vor Tagen, wenn nicht Wochen. Der Hund der alten Dame musste schon lange am Bett seines Frauchens gewacht haben. Entsprechend verstört reagierte das Tier, als die Polizei, gerufen von Nachbarn, am 14. Mai morgens um halb acht die Wohnung in Schrobenhausen öffnete, um nach dem Rechten zu schauen.

