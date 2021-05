Eichstätt

vor 34 Min.

Mountainbiker haben in Eichstätt einen illegalen Radweg angelegt

Eine illegale Mountainbike-Strecke haben Unbekannte in einem Wald bei Eichstätt angelegt.

Am Frauenberg in Eichstätt haben Mountainbiker eine Downhillstrecke angelegt. Zerstört wurde bei dem illegalen Bauvorhaben auch so einiges.