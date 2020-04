vor 18 Min.

Kampf gegen Corona: So gut schützt selbst gemachter Mundschutz

Plus Mundschutzmasken sind seit Ausbruch der Coronakrise Mangelware. Viele Initiativen und Privatpersonen greifen nun zur Nähmaschine und produzieren selbst. Der Do-it-yourself-Mundschutz wirkt aber nur begrenzt.

Von Elena Winterhalter

Eigentlich kreiert Martina Jansen mit ihrem Team aufwendige Kostüme und Requisiten für die Bühnenstücke des Stadttheaters Ingolstadt. Seit einigen Tagen tüftelt die Gewandmeisterin an einem sehr gefragten Stück Stoff. Mundschutzmasken sind in Zeiten der Corona-Pandemie zur Mangelware geworden. Nachschub fehlt an allen Ecken und Enden und das nicht nur im privaten Bereich. Viele Ärzte, Kliniken und Pflegedienste schlagen Alarm. Die Vorräte an Schutzmasken reichen nicht aus.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen