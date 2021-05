Klinikum Ingolstadt

Pflegerin auf der Corona-Station in Ingolstadt: „Unsere Kraft geht zu Ende“

Seit mehr als einem Jahr kämpfen Pfleger und Ärzte an Krankenhäusern um das Leben von Covid-Patienten. Die Kraft gehe langsam zu Ende, berichtet Lisa Brucklacher, Pflegerin auf der Corona-Intensivstation am Klinikum Ingolstadt.

Von Andreas Schopf

Wenn Lisa Brucklacher an die vergangenen Monate denkt, an die drei Corona-Wellen, die über sie hereingebrochen sind, hat sie die Gesichter einzelner Patienten vor Augen, deren Augen angsterfüllt und vom Leid ermüdet waren. „Die meisten dieser Patienten haben gewusst, dass sie es nicht überstehen. Und man selbst kann im äußersten Fall auch nichts machen.“ Die 26-Jährige hat als Pflegerin auf der Corona-Intensivstation am Klinikum Ingolstadt dem Virus an vorderster Front entgegengeblickt – und tut es immer noch. Nach mehr als einem Jahr Pandemie sagt Brucklacher stellvertretend für ihr Kollegium: „Unsere Kraft geht zu Ende.“

