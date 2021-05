Neuburg

Bonusheft: 72 Seiten voll mit nachhaltigen Ideen in Neuburg

Plus Wo gibt es Hofläden in und um Neuburg, welche Zuschüsse gibt es für energieeffizientes Bauen und wo kann man ein Lastenrad ausleihen: Ab Juni gibt es ein Bonusheft mit vielen Gutscheinen und hilfreichen Tipps.

Von Gloria Geissler

Die Themen Umwelt- und Klimaschutz sind inzwischen weit in das Bewusstsein der Deutschen vorgedrungen. Knapp 70 Prozent gaben laut einer Studie des Bundesumweltministeriums 2019 an, dass ihnen Umwelt- und Klimaschutz sehr wichtig sind. Aber wie lässt er sich im Alltag umsetzen? Wie lässt es sich konkret nachhaltiger leben? Was Neuburg seinen Bürgern in diesem Bereich zu bieten hat, fasst ein Ratgeber zusammen, der ab Juni erhältlich sein wird.

