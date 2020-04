Neuburg: Bücher kontaktlos ausleihen

Plus Der Bücherturm der Stadt Neuburg bietet dank geänderter Rechtslage jetzt einen neuen Service an.

Aufgrund der staatlichen Vorgaben ist es der Stadtbücherei im Bücherturm bis auf Weiteres untersagt, den öffentlichen Betrieb wieder aufzunehmen. Ab sofort dürfen Büchereien jedoch eine sogenannte kontaktlose Ausleihe anbieten. Diese Chance ergreift das engagierte Team des Bücherturms und ermöglicht für alle Lesefreunde eine Mitnahmemöglichkeit.

Wie die Stadt mitteilt, haben Interessierte zwei Möglichkeiten, an neuen Lesestoff zu kommen. Zum einen kann man sich online über den Katalog unter opac.winbiap.net/neuburg/index.aspx einen Überblick zum Bestand verschaffen und dann bis zu fünf Bücher auswählen. Oder man lässt sich unter der Angabe eines Genres vom Bücherei-Team ein Überraschungspaket zusammenstellen. Der Bestellwunsch kann dann per Telefon unter 08431/642392 oder per Mail unter biblio@neuburg-donau.de aufgegeben werden.

Die Leser werden informiert, wann sie die Lektüre im Büchertrum abholen können

Die gewünschten Bücher werden dann zusammengestellt und der Leser informiert, wann die Bücher bereit zur Abholung sind. Zu den regulären Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag werden dann Abholzeitfenster vereinbart und die Medien können gegen Vorzeigen des Leserausweises kontaktlos im Eingang des Bücherturms abgeholt werden. Selbstverständlich gelten auch hier die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Ein Betreten des Bücherturms samt selbstständigem Aussuchen ist vorerst leider nicht möglich. Die umfangreichen Angebote der Onleihe funktionieren natürlich völlig uneingeschränkt.

Bezüglich der mittlerweile abgelaufenen Leihfristen für Medien, die vor der Corona-Ausgangsbeschränkung beziehungsweise Schließung des Bücherturms ausgeliehen wurden, braucht sich im Übrigen keiner Sorgen machen. Selbstverständlich wurden hier automatische Verlängerungen vorgenommen. Aktuell gilt die Verlängerung bis 19. Mai 2020. Sollte dann nach wie vor nicht geöffnet werden dürfen, wird eine weitere automatische Verlängerung vorgenommen und bekanntgegeben. (nr)