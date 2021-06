Geparktes Auto in Neuburg zerkratzt: 8000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat in Neuburg ein geparktes Auto zerkratzt. Der Schaden beträgt rund 8000 Euro Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein VW Golf, der am Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg abgestellt war, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter über die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Dies teilt die Polizei mit.

Neuburg: Geparktes Auto zerkratzt

Der geschätzte Schaden am Auto beläuft sich demnach auf rund 8000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (nr)

