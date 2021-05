Millionenschweres Förderprogramm: Neuburg will die Innenstadt beleben

100 Millionen schwer ist der Sonderfonds der bayerischen Städtebauförderung "Innenstädte beleben". Auch die Stadt Neuburg will sich bewerben. Wofür das Geld verwendet werden soll.

Die Stadt Neuburg will ihre Innenstadt aufwerten und dafür von einem staatlichen Förderprogramm profitieren. Es geht um den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Bis zum 10. Juni muss man sich dafür bewerben, weshalb die Vorbereitungen für eine Bewerbung bereits laufen. In der Sitzung des Ferienausschusses am Dienstag wird sich das Gremium mit der Angelegenheit beschäftigen. Laut Stadt haben sich nach eingehender Prüfung zwei Schwerpunkte ergeben. Nach dem Umzug der Neuburger Hutschau nach Ingolstadt soll eine Auftaktveranstaltung die lange Einkaufsnacht Ende September einrahmen. Außerdem sollen Schmid-, Färber- und Rosenstraße aufgewertet werden. Weiteres Thema im Ferienausschuss wird daneben unter anderem die Anschaffung von E-Bike-Ladeschränken sein. Diese könnten möglicherweise an drei Standorten realisiert werden: an der Donaubrücke, dem Bürgermeister-Hocheder-Platz sowie am Schrannenplatz. Auch Trinkwasserbrunnen für die Neuburger Innenstadt stehen auf der Tagesordnung. Mögliche Standorte sind der Donaukai sowie die Fläche vor der Galerie Nassler. (nr)

