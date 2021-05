Neuburg

14:22 Uhr

Sehensander Weg in Neuburg: Diese neue Straße wird gebaut

Plus Im Westen von Neuburg ist gerade schon eine neue Straße am Entstehen. Die Stadt investiert dabei rund eine halbe Million Euro. So wird der Weg verlaufen.

Von Winfried Rein

Im Westen von Neuburg entsteht eine neue Straße. Sie führt vom neuen Kreisverkehr am Sehensander Weg bis zu den rückwärtigen Zufahrten der Firmen Knauf und Smurfit Kappa.

Themen folgen