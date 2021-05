Falsche Bankmitarbeiter: Neuburger verliert mehrere tausend Euro

Ein 21-jähriger Neuburger wurde Opfer von Betrügern. Ein falscher Bankmitarbeiter konnte mehrere tausend Euro von dessen Konto abbuchen. Diese Tipps gibt die Polizei.

Bereits im März diesen Jahres wurde ein 21-jähriger Neuburger Opfer von Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgaben. Die Täter kontaktierten den Geschädigten zuvor telefonisch, wobei im Display die Nummer einer örtlichen Sparkassenfiliale angezeigt wurde, teilt die Polizei mit. Unter dem Vorwand, es seien Unregelmäßigkeiten auf seinem Bankkonto festgestellt worden, erlangten die Täter mittels per SMS versandten Link Zugriff auf das Konto des Opfers. Sie buchten mehrere tausend Euro ab.

Betrug in Neuburg: Mann fällt auf falsche Bankmitarbeiter herein

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Unbekannten am Telefon Zugangsdaten zu übermitteln oder sonst Zugriff auf Bankkonten zu gewähren. Die Täter nutzen sog. „Call-ID-Spoofing“ um die angezeigte Nummer zu manipulieren. "Seien Sie misstrauisch und wenden Sie sich im Zweifel persönlich an Ihre Bank. Melden Sie entsprechende Fälle - auch im Versuchsfall - umgehend der Polizei", heißt es. (nr)

Lesen Sie auch: