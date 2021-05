Unbekannter ohrfeigt Neuburgerin vor ihrer Wohnung

Unbekannter schlägt Frau ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 41-Jährige Neuburgerin wurde am Samstag, 15. Mai, gegen 22.30 Uhr in der Neuburger Spitalstraße von einem bislang unbekannten Täter körperlich attackiert. Der Mann, der in Begleitung von drei weiteren Personen war, hielt sich vor der Wohnanschrift der Geschädigten auf und wurde von der Neuburgerin aufgefordert, sich von dort zu entfernen.

Polizei Neuburg bittet Zeugen, sich zu meldet

Wie die Polizei mitteilt, gab der Täter ihr daraufhin eine Ohrfeige. Der Täter und seine Begleiter entfernten sich noch vor Eintreffen der verständigten Polizei. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (nr)

