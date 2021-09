Rohrbach an der Ilm

vor 25 Min.

Nach Hausexplosion in Rohrbach: Einsatzkräfte finden Leiche

Am Donnerstag hat es eine schwere Explosion in einem Haus in Rohrbach im Kreis Pfaffenhofen gegeben.

Nachdem am Donnerstag ein Haus in Rohrbach im Landkreis Pfaffenhoffen explodiert war, finden die Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche.