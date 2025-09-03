Von abgezählten Zitronen und mitgebrachten Tischdecken: Was eine Bedienung auf dem Barthelmarkt erlebt

In aller Herrgottsfrühe warten sie in Scharen fast schon sehnsüchtig darauf, dass sich endlich die Zelttüren öffnen, lechzen nach der ersten kühlen Maß Bier. Pünktlich um 6 Uhr ist es dann so weit, das Rennen um einen Platz beginnt und binnen Sekunden ist keiner mehr davon übrig. Zwar ist es schon einige Jahre her, aber auch Sibille Bauer aus Bergheim war am Barthelmarkt-Montag in einem der Festzelte in Oberstimm zu finden. Seit sechs Jahren erlebt sie eines der größten Volksfeste in Bayern von der anderen Seite, denn sie gehört zu den Bedienungen im Weißbiergarten – und geht damit einer Leidenschaft nach, die ihr sprichwörtlich in die Wiege gelegt wurde.
Bergheim/Oberstimm
