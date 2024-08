Von Pferderennen bis Zeltsturm: Alle Infos zum Barthelmarkt in Oberstimm

Am kommenden Wochenende, 23. bis 26. August, findet im Manchinger Ortsteil Oberstimm südlich von Ingolstadt der Barthelmarkt statt. Noch werden die Bierzelte und Fahrgeschäfte auf dem Gelände zwischen den beiden Bundesstraßen B13 und B16 aufgebaut, doch am Freitag soll alles fertig sein für den viertägigen Ausnahmezustand. Bei einer Pressekonferenz hat Bürgermeister Herbert Nerb einen Überblick über eines der größten Volksfeste in der Region gegeben.

Wann findet der Barthelmarkt in Oberstimm 2024 statt?

Eröffnet wird der Barthelmarkt am Freitag, 23. August, um 14 Uhr mit einem Standkonzert am Kirchenvorplatz von Oberstimm. Am Samstag ist der erste Programmpunkt der Seniorentag ab 11.30 Uhr, am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst los, der mit 2000 Kirchgängern so gut besucht sein dürfte wie kaum eine andere Messe. Besonders der Barthelmarkt-Montag, 26. August, - zugleich der letzte Tag der Veranstaltung - zeichnet das Fest aus: An diesem Tag öffnen die Zelte ihre Tore bereits um 6 Uhr morgens. Geschlossen werden sie wieder um 24 Uhr – das gilt für alle vier Veranstaltungstage.

Icon Vergrößern Der Barthelmarkt in Oberstimm geht zurück auf einen traditionellen Pferdemarkt. Foto: Tabea Huser (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Barthelmarkt in Oberstimm geht zurück auf einen traditionellen Pferdemarkt. Foto: Tabea Huser (Archiv)

Rossmarkt, Pferderennen, Feuerwerk: Was sind die Höhepunkte des Fests?

Das dürfte je nach Interesse ganz unterschiedlich sein. Pferdeliebhaber werden am Samstag beim Profi-Pferderennen auf ihre Kosten kommen oder auch beim Rossmarkt am Montag. Wer es romantisch mag, der wird sich sicherlich auf das Feuerwerk am Sonntagabend gegen 21 Uhr freuen. Eine genaue Uhrzeit kann die Marktgemeinde nicht nennen, denn das hängt von der Bahn ab. Da gleich neben den Gleisen die Raketen in die Luft geschossen werden, muss erst das Okay der Verantwortlichen kommen, damit der Bahnverkehr nicht gestört wird. Familien werden sich am Montagnachmittag besonders wohlfühlen, denn dann gibt es ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften.

Zeltsturm um 6 Uhr morgens: Was ist am Barthelmarkt-Montag geboten?

Für viele Junge dürfte der Montagmorgen auf dem Barthelmarkt nicht wegzudenken sein. Dann an diesem Tag werden um 6 Uhr - oder auch schon früher - die Zelte gestürmt und gleich darauf stehen die ersten Maß Bier auf den Biertischen. Als im vergangenen Jahr Ballermannstar Mia Julia einen Auftritt hatte, musste sogar die Polizei das Zelt abriegeln, so groß war der Ansturm. Für dieses Jahr sind der Mallorcasänger Julian Sommer und die Musikerin Anja Bavaria angekündigt.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Barthelmarkt 2024?

Ganz neu ist in diesem Jahr das Hoch-Rundfahrgeschäft Mythos. Nach mehr als 50 Jahren hat Egon Menzel seinen Autoscooter verkauft, sodass in diesem Jahr ein neuer Betreiber auf dem Platz steht. Auch ein Riesenrad wird es wieder geben, das, wie Nerb angesichts des brennenden Riesenrads auf einem Leipziger Festival am Samstag betont, den höchsten Standards genügt. Weiterhin dürfen sich die rund 200.000 Besucherinnen und Besucher, mit denen der Markt Manching als Veranstalter rechnet, unter anderem auf die Riesenschaukel Flip Fly, das Hoch-Rundfahrgeschäft Bayern-Star oder Break Dance freuen.

Bierpreis: Was kostet die Maß Bier auf dem Barthelmarkt?

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 11,90 Euro. Das sind 50 Cent mehr als noch im Vorjahr. Bürgermeister Herbert Nerb ist jedenfalls froh, dass die Zwölf-Euro-Marke in diesem Jahr noch nicht geknackt worden ist. Es geht aber auch billiger: Für die Maß Apfelschorle oder Mineralwasser werden in diesem Jahr jeweils 8,90 Euro fällig. Auf dem Gelände sind wieder vier große Bierzelte aufgebaut, dazu kommen ein Biergarten sowie ein Weißbierkarussell. Sitzplätze gibt es für rund 16.000 Besucherinnen und Besucher.

Icon Vergrößern Hoch hinaus geht es bei den Fahrgeschäften auf dem Barthelmarkt. Foto: Stefan Küpper (Archiv) Icon Schließen Schließen Hoch hinaus geht es bei den Fahrgeschäften auf dem Barthelmarkt. Foto: Stefan Küpper (Archiv)

Wie fahren die Busse aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen?

Der Mangel an Busfahrern macht auch vor dem Barthelmarkt nicht Halt. So können einige Orte aus den Kreisen Pfaffenhofen und Eichstätt in diesem Jahr nicht bedient werden. Aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hingegen gibt es die Sonderlinien Edelshausen-Brunnen-Karlskron, Ehekirchen-Neuburg-Karlshuld-Hagau, Pöttmes-Klingsmoos-Langenmosen-Untermaxfeld-Karlshuld, Sandizell-Schrobenhausen sowie Waidhofen-Hohenwart-Pobenhausen-Walding.

Welche Tiere gibt es auf dem Barthelmarkt in Oberstimm?

Der Barthelmarkt könnte eines der ältesten Volkfeste der Welt sein. Historiker vermuten, dass bereits die Römer vor mehr als 2000 Jahren im heutigen Manching mit Pferden gehandelt haben. Diese Tradition wird bis heute fortgesetzt. So finden am Samstag ab 14.30 Uhr bei freiem Eintritt auf der offiziellen Rennbahn Profi-Pferderennen statt. Am Montag steht dann der Rossmarkt auf dem Programm. Mit etwa 30 Pferden rechnet Nerb, die an diesem Tag zu bestaunen sein werden, und auch einigen Schafen und Ziegen. Der Verkauf ist dabei längst in den Hintergrund gerückt. Zeiten, in denen Ziegen einen - oder auch mehrere - Schluck Bier bekommen haben, dass sie den Tag unter einer Bierbank überstehen, sind längst vorbei. Sollte heutzutage doch ein Tier verkauft werden, dann findet die Übergabe nicht mehr vor Ort, sondern einige Tage später direkt beim Verkäufer statt.

Wie wird das Wetter am Barthelmarkt-Wochenende?

30 - 33 - 24 - 22 - das waren am Dienstag die Temperatur-Vorhersagen für das lange Barthelmarkt-Wochenende. Auch etwas Regen könnte dabei sein. Nach einem zweitägigen Dauerregen wie im vergangenen Jahr, als parkende Autos im Matsch stecken geblieben sind und das Festgelände wegen eines drohenden Unwetters sogar geräumt werden musste, sieht es aktuell jedenfalls nicht aus.

Wo gibt es aktuelle Informationen zum Barthelmarkt?

Es gibt eine eigene Homepage für den Barthelmarkt. Unter www.barthelmarkt.de gibt es viel Wissenswertes rund um die Geschichte des Volksfests, aber auch aktuelle Hinweise und Informationen zum Programm. Wer sich die App der Marktgemeinde Manching auf sein Handy lädt und den Haken bei Barthelmarkt setzt, der wird immer auf dem neuesten Stand gehalten.