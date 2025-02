Nach der Winterpause: Bauarbeiten in der Fußgängerzone gehen weiter

Mit der Baustelleneinrichtung und dem Abtrag des alten Straßenbelags haben vor Kurzem die Arbeiten in der Fußgängerzone wieder begonnen. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit.

In einem ersten Abschnitt wird auf der südlichen Seite der Ludwigstraße zwischen Bücher Rupprecht und dem Modehaus Mayr am Schliffelmarkt gearbeitet. Im Frühjahr wechseln die Arbeiten in zwei Abschnitten auf die Nordseite der Ludwigstraße, bevor ab voraussichtlich Juni am Mittelstreifen gearbeitet wird. Bis Ende August soll dann der komplette Abschnitt zwischen Mauthstraße und Schliffelmarkt fertiggestellt sein.

Die Arbeiten erfolgen jeweils in Längsstreifen – während in dem einen Straßenabschnitt gearbeitet wird, bleibt der Rest frei. So ist die grundsätzliche Zugänglichkeit der Fußgängerzone immer gewährleistet, auch für den Lieferverkehr und die Rettungskräfte. Die Geschäfte und Hauseingänge innerhalb eines Baufelds sind weiter erreichbar, manchmal mit einem geringen Umweg von wenigen Metern. Rote Teppiche auf dem Boden weisen den Weg zu den Geschäften.

Auf dem Paradeplatz ist wieder die Baustelleneinrichtungsfläche mit Steinlager, Containern und Silo. Da die Pflasterarbeiten mit dem Bettungsmörtel witterungsabhängig sind, können sich die Bauzeiten in den einzelnen Baufeldern kurzfristig ändern. (AZ)