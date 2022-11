Verbrechen

17:09 Uhr

Gibt es eine Spur zu den Manchinger Golddieben?

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei suchen die Umgebung des Kelten-und-Römer-Museums in Manching nach möglichen Spuren ab. In der vergangenen Woche war dort ein Goldschatz aus der Keltenzeit gestohlen worden.

Plus Inhaltlich lassen sich die Ermittler nach dem spektakulären Einbruch in Manching kaum in die Karten schauen – dennoch äußern sie sich bemerkenswert zuversichtlich.

Eine Woche nach dem spektakulären Golddiebstahl von Manching ist der mehr als 2000 Jahre alte Keltenschatz immer noch verschwunden – doch die Ermittler scheinen bei der Suche nach den Einbrechern nicht gänzlich im Dunkeln zu tappen. So jedenfalls könnte man die inhaltlich zwar dürftigen, dafür aber bemerkenswert zuversichtlich formulierten Aussagen von Staatsanwaltschaft und Polizei interpretieren.

