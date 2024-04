Der Kooperationsvertrag ist unterschrieben, die Förderung steht fest: Nun kann endgültig schnelles Internet nach Bergheim kommen.

Dem Breitbandausbau in Bergheim steht nichts mehr im Wege. Mitte März hat die Gemeinde einen Kooperationsvertrag mit der Firma DSLmobil unterzeichnet. Nun besuchte die zweite Bürgermeisterin Claudia Heinzmann den bayerischen Finanzminister Albert Füracker in München, um einen Förderbescheid über 1,8 Millionen Euro in Empfang zu nehmen.

Bergheim bekommt schnelles Internet mit DSLmobil

Jetzt liegt es an DSLmobil, die Bürgerinnen und Bürger anzuschreiben. Die Firma hat noch knapp sechs Monate Zeit, dann sollen Kundinnen und Kunden den neuen Anschluss zur Verfügung haben. In Bergheim und Unterstall sind, wie berichtet, im Rahmen des Gasausbaus bereits Leerrohre für Glasfaser verlegt worden, die nun zur Verfügung stehen. In Attenfeld müssen die Leitungen dagegen erst entstehen. Schätzungsweise bis zum Jahresende soll ein Großteil der Arbeiten erledigt sein und schnelles Internet in Bergheim zur Verfügung stehen. (ands)

