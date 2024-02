Bergheim soll bald flächendeckend Glasfaser bekommen

Bürgerinnen und Bürger in Bergheim, Unterstall und Attenfeld sollen bald einen Glasfaseranschluss zur Verfügung haben. Der Anbieter schreibt nun Grundstückseigentümer an.

Die Gemeinde Bergheim mit den Ortsteilen Unterstall und Attenfeld soll bald flächendeckend Glasfaser bekommen. Nach einem positiven Bescheid der Regierung von Oberbayern kann der Anbieter DSLmobil das Projekt nun angehen, auch wenn die Förderbescheide noch nicht final vorliegen. Dies verkündete Bürgermeister Tobias Gensberger in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend.

Schnelles Internet für Bergheim, Unterstall und Attenfeld

DSLmobil wird nun beginnen, die Grundstückseigentümer anzuschreiben und ihnen einen Vorschlag für einen Vertragsabschluss unterbreiten, erklärt Stefan Gößl, Geschäftsstellenleiter der VG Neuburg, im Gespräch mit unserer Redaktion. In Bergheim und Unterstall sind, wie berichtet, im Rahmen des Gasausbaus bereits Leerrohre für Glasfaser verlegt worden, die nun befüllt werden können. In Attenfeld dagegen sind die Tiefbaumaßnahmen noch fällig. Ab Vertragsschluss gilt laut Gößl eine Frist von sechs Monaten, dann sollen Kundinnen und Kunden den neuen Anschluss zur Verfügung haben. Der Geschäftsstellenleiter rechnet damit, dass bis zum Jahresende das schnelle Internet in der Gemeinde Einzug hält.