Bergheim

vor 49 Min.

Richard Schulz baut Werkstatthalle in Bergheim: Weniger Verkehr in Neuburg?

Plus Die Tiefbaufirma Richard Schulz will Baumaschinen künftig in einer neuen Werkstatthalle in Bergheim warten. Davon dürften auch Verkehrsteilnehmer in Neuburg profitieren.

Von Andreas Zidar

Die Neuburger Tiefbaufirma Richard Schulz baut ihre Aktivitäten in Bergheim aus und zieht dafür einen Teil ihrer Infrastruktur aus Neuburg ab. In Bergheim soll eine neue Werkstatthalle entstehen, in der die Baumaschinen der Firma künftig instandgehalten werden. Für die Gemeinde Bergheim bedeutet das Großprojekt einen Erfolg jahrzehntelanger Bemühungen, in Neuburg dürfte dadurch zumindest ein kleiner Teil des Schwerlastverkehrs wegfallen.

Richard Schulz betreibt bereits seit vielen Jahren eine Asphaltmischanlage zwischen Bergheim und Unterstall. Auf dem dortigen Areal, westlich der bestehenden Anlage, möchte die Firma neu bauen. Hinter dem derzeitigen Wall ist eine 50 Meter lange und 25 Meter breite Werkstatthalle geplant. Daneben sollen auf dem Gelände außerdem Aufenthaltsräume, ein Lageranbau, ein überdachter Waschplatz sowie eine Tankstelle mit einem 10.000-Liter-Dieseltank entstehen. Der Sozialtrakt wird dreigeschossig und knapp zehn Meter hoch. Laut Bauantrag sind insgesamt 34 Stellplätze auf dem Grundstück eingeplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen