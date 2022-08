Neuburg

vor 53 Min.

Diese junge Frau hat auf Baustellen in Neuburg das Sagen

Plus Alexandra Vogl aus Sinning ist als Bauleiterin verantwortlich für die Ingolstädter Straße. Wie sich die 27-Jährige in der männerdominierten Baubranche durchsetzte.

Von Andreas Zidar

Man darf sich von ihrem Lächeln und der sympathischen Art nicht täuschen lassen: Auf dieser Baustelle hat Alexandra Vogl das Sagen. Das bekommt an diesem Dienstag auch ein Mann zu spüren, der die Sperrung der Ingolstädter Straße in Richtung Donaubrücke mit seinem Lieferwagen passieren will. „Sie dürfen hier nicht durchfahren“, macht Vogl eine freundliche, aber klare Ansage. „Bitte nehmen Sie die Umleitung.“ Vogl, die eine neonfarbene Warnweste über rosa T-Shirt trägt, weiß sich durchzusetzen – und das muss sie in ihrem Job auch. Die 27-Jährige ist Bauleiterin bei der Neuburger Tiefbaufirma Richard Schulz. Der Werdegang der jungen Frau aus Sinning ist bemerkenswert. Sie behauptet sich als Frau in einer durch und durch männerdominierten Branche, und das bereits seit Jahren. Doch blöde Sprüche von Männern sind gar nicht mal ihr größtes Problem im Alltag.

