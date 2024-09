Tote Frau in Bergheim: Polizei sucht Wäldchen ab

In einem Mehrfamilienhaus im Westen Bergheims hat die Polizei am vergangenen Donnerstagabend, 5. September, die Leiche einer 54-jährigen Frau entdeckt. Schnell geriet der Ehemann unter Verdacht, mit dem Tod etwas zu tun zuhaben, und wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Ein Gewaltverbrechen ist laut Polizei nach wie vor nicht auszuschließen. Nun wurde ein Waldstück abgesucht, wo sich der Ehemann Zeugen zufolge in letzter Zeit öfter aufgehalten haben soll.

Das Wäldchen schließt im Westen an das Grundstück am Ortsrand, auf dem das Haus steht, an. Beamte haben es am Mittwoch, 11. September, ungefähr von 9 Uhr bis 10.30 Uhr durchkämmt. Nach einer Tatwaffe sei nicht explizit gesucht worden, sondern lediglich nach verdächtigen Gegenständen oder sonstigen Spuren, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage. Gefunden habe man nichts Relevantes.

Frauenleiche in Bergheim: Todesursache weiter unklar

Die Todesursache sei weiterhin unklar, betont der Sprecher. Das bislang vorliegende Obduktionsergebnis sei dürftig. Deshalb würden zusätzlich sogenannte feingewebliche Untersuchungen durchgeführt, etwa von Organteilen. Eine konkrete Spur, der man damit nachgehe, gebe es allerdings nicht, sagt der Polizeisprecher. Man wolle schlicht „alles Untersuchbare untersuchen“.

Die Leiche war bei einer Wohnungsöffnung entdeckt worden. Nachbarn hatten der Polizei gemeldet, dass von einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus eine starke Geruchsbelästigung ausgehe. Also verschafften sich Beamte Zutritt und stießen auf die Leiche der 54-Jährigen. Sie war laut Polizei in einem schlechten Zustand war, weil sie schon länger da gelegen haben muss. Seit Freitag sitzt der 55-jährige Ehemann der Frau in Untersuchungshaft, den die Polizei ebenfalls am Haus antraf.