Bergheim wehrt sich gegen zweite Donaubrücke in Neuburg: Bürgerinitiative plant Klage

Bergheim

Gemeinde Bergheim kann nicht mehr gegen zweite Donaubrücke klagen – dafür machen es die Bürger

Durch eine zweite Donaubrücke in Neuburg würde der Verkehr in Bergheim deutlich zunehmen. Die Gemeinde würde gerne klagen, kann jedoch nicht. Dafür leisten die Bürger Widerstand.
Von Andreas Zidar
    •
    •
    •
    Das Plakat der Bürgerinitiative "Keine zweite Osttangente ND" steht schon lange an der Hauptstraße in Bergheim. Auf der Rückseite ist die Rede von „Neuburgs Brückenwahn“. 
    Das Plakat der Bürgerinitiative "Keine zweite Osttangente ND" steht schon lange an der Hauptstraße in Bergheim. Auf der Rückseite ist die Rede von „Neuburgs Brückenwahn“.  Foto: Andreas Zidar

    Wer regelmäßig durch Bergheim fährt, sieht es vielleicht schon nicht mehr. Das Protestplakat an der Hauptstraße erinnert schon seit langem alle Vorbeifahrenden daran, dass die Gemeinde unter „Neuburgs Brückenwahn“ leide, durch mehr Lärm und mehr Verkehr, so die Botschaft der Bürgerinitiative „Keine zweite Osttangente ND“. Die Bergheimer sehen sich als Opfer einer zweiten Donaubrücke bei Joshofen, schließlich würde durch sie mehr Verkehr durch den Ort rollen. Doch was wird aus diesem Widerstand nach der neuerlichen, noch nicht rechtskräftigen Baugenehmigung durch die Regierung von Oberbayern?

