Gemeinde Bergheim kann nicht mehr gegen zweite Donaubrücke klagen – dafür machen es die Bürger

Wer regelmäßig durch Bergheim fährt, sieht es vielleicht schon nicht mehr. Das Protestplakat an der Hauptstraße erinnert schon seit langem alle Vorbeifahrenden daran, dass die Gemeinde unter „Neuburgs Brückenwahn“ leide, durch mehr Lärm und mehr Verkehr, so die Botschaft der Bürgerinitiative „Keine zweite Osttangente ND“. Die Bergheimer sehen sich als Opfer einer zweiten Donaubrücke bei Joshofen, schließlich würde durch sie mehr Verkehr durch den Ort rollen. Doch was wird aus diesem Widerstand nach der neuerlichen, noch nicht rechtskräftigen Baugenehmigung durch die Regierung von Oberbayern?
Bergheim
