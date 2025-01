Blutkrebs: So lief die Typisierungsaktion für Baby Rosalie

Unzählige Menschen zeigten ihre Hilfsbereitschaft bei der Registrierungsaktion für Baby Rosalie im Gemeinschaftshaus in Böhmfeld. Knapp 300 Menschen registrierten sich dabei als Stammzellspenderinnen und -spender für das kleine Mädchen und andere Blutkrebserkrankte. Wer nicht zur Aktion kommen konnte, kann sich online ein Registrierungsset nachhause bestellen.

Rosalie hat in ihren drei Lebensmonaten bereits mehr erlebt, als andere ein Leben lang, teilt die DKMS mit. Nur wenige Wochen nach der Geburt ging es ihr plötzlich sehr schlecht. Sie hatte Atemprobleme und wurde immer blasser. Ihre Eltern brachten sie in die Notaufnahme und von dort ging es direkt mit dem Hubschrauber in eine Kinderklinik auf die Intensivstation. Die Diagnose: akute myeloische Leukämie. Die Klinik konnte sie seitdem nur für wenige Tage verlassen. Sie hat in ihrem bisherigen Leben mehr Zeit im Krankenhaus verbracht als zuhause. Wie viele andere Kinder mit dieser Diagnose benötigt auch Rosalie eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Deswegen hatten Freunde der Familie sowie mehrere Vereine aus Böhmfeld eine Registrierungsaktion mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert.

Über 600 Registrierungen und mehr als 27.000 Euro Geldspenden für Rosalie

„Die Aktion ist super gelaufen“, sagt Tobias Lindl, ein enger Freund von Rosalies Eltern, der die Aktion mit ins Leben gerufen hatte. Über vier Stunden hinweg strömten am vergangenen Samstag viele Menschen ins Gemeinschaftshaus Böhmfeld. 289 Menschen registrierten sich dabei als potenzielle Stammzellspender, andere, die bereits registriert sind oder sich aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht aufnehmen lassen konnten, halfen mit Geldspenden. Durch die aufgestellten Spendenboxen und den Kaffee- und Kuchenverkauf kamen knapp 10.000 Euro Spendengelder zusammen. Zusätzlich überreichte die Junge Union Eitensheim einen Spenden-Scheck über 600 Euro an die beiden DKMS-Mitarbeiterinnen vor Ort. Seit einigen Wochen läuft außerdem eine Online-Registrierungsaktion für Rosalie. Über die Internetseite www.dkms.de/rosalie haben 325 Menschen ein Registrierungsset geordert, um sich als Stammzellspender zu registrieren. Drüber sind auch schon 17.150 Euro an Spendengeldern von mehr als 200 Personen eingegangen.

Wer nicht zur Aktion in Böhmfeld kommen konnte, kann sich weiterhin über die genannte Online-Registrierungsseite ein Wattestäbchenset bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer Anleitung kann man zuhause den Wangenschleimhautabstrich vornehmen und die Wattestäbchen dann per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden. Wer sich bereits in der Vergangenheit als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registriert hat, muss nicht erneut teilnehmen, sondern steht weiterhin dem Fremdspendersuchlauf zur Verfügung. Geldspenden helfen ebenfalls dabei, Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen (DKMS-Spendenkonto: IBAN: DE42700400608987000787, Verwendungszweck: WXH030, Rosalie). (AZ)