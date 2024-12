Typisierungsaktion: Knochenmarkspender für Rosalie gesucht

Man sieht Rosalie nicht an, dass sie einen schweren Start ins Leben hatte. Das Mädchen ist ein aufgeschlossenes, vier Monate altes Baby, das viel lacht. Und doch müssen sie und ihre Familie mit einer schlimmen Diagnose leben. Bereits sechs Wochen nach der Geburt wurde bei Rosalie, die in Böhmfeld im Kreis Eichstätt wohnt, Blutkrebs festgestellt. Wie viele andere Kinder und Erwachsene, die ebenfalls daran erkrankt sind, benötigt sie nun eine Stammzellspende.

In Böhmfeld findet eine Typisierungsaktion für Rosalie statt

Um der jungen Familie zu helfen, organisieren Freundinnen und Freunde sowie zahlreiche Helfer aus verschiedenen Vereinen des Orts eine Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich laut einer Mitteilung der DKMS am Samstag, 4. Januar, von 11 bis 16 Uhr in Böhmfeld als Stammzellspender registrieren lassen. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich über www.dkms.de/rosalie ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

Die kleine Rosalie hat in ihren vier Lebensmonaten bereits mehr erlebt, als andere ein Leben lang: Nur wenige Wochen nach der Geburt ging es ihr plötzlich sehr schlecht. Sie hatte Atemprobleme und wurde immer blasser. Ihre Eltern brachten sie in die Notaufnahme und von dort ging es direkt mit dem Hubschrauber in eine Kinderklinik auf die Intensivstation. Die Diagnose: akute myeloische Leukämie. Die Klinik konnte sie seitdem nur für wenige Tage verlassen und so hat sie in ihrem bisherigen Leben mehr Zeit im Krankenhaus verbracht als zu Hause, heißt es in der Mitteilung der DKMS. Wie viele andere Kinder mit dieser Diagnose benötigt auch Rosalie eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden.

Rosalie aus Böhmfeld verbringt viel Zeit im Krankenhaus

Der Tag der Diagnose änderte alles für die junge Familie. Seither verbringen Rosalies Eltern, ihr Bruder und die Großeltern abwechselnd die Tage in der Klinik an ihrer Seite. Mittlerweile durchläuft sie bereits den dritten Chemotherapieblock. „Rosalie hat bereits sechs Wochen nach der Geburt diese schreckliche Diagnose erhalten. Man sieht also, dass es jeden jederzeit treffen kann. Du kannst mit einer Registrierung möglicherweise helfen, dass Rosalie hoffentlich irgendwann ins richtige Leben starten kann”, so die Angehörigen.

Die Freunde der Familie sowie zahlreiche Helfer aus den verschiedenen Vereinen des Orts organisieren daher eine öffentliche Registrierungsaktion im Gemeinschaftshaus Böhmfeld. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, können zur Aktion kommen und sich dort als Stammzellspender aufnehmen lassen, heißt es vonseiten der DKMS.

Bei der DKMS gibt es eine Spendenkonto

Spendenwillige sollen zu diesem Termin ein Smartphone mitbringen, da im ersten Schritt die persönlichen Daten in einem digitalen Formular hinterlegt werden und im zweiten Schritt der Wangenschleimhautabstrich durchgeführt wird. Neben der Möglichkeit zur Registrierung wird es auch noch einen Essens- und Getränkeverkauf auf Spendenbasis geben. Wer also bereits registriert ist oder sich aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht aufnehmen lassen kann, kann dennoch kommen, Solidarität zeigen und mit einer Geldspende helfen.

Wer nicht zur Aktion in Böhmfeld kommen kann, kann sich über die Online-Registrierungsseite www.dkms.de/rosalie ein Wattestäbchenset bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer Anleitung kann man zu Hause den Wangenschleimhautabstrich vornehmen, die Wattestäbchen dann per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden. Wer sich bereits in der Vergangenheit als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registriert hat, muss nicht erneut teilnehmen, sondern steht weiterhin dem Fremdspendersuchlauf zur Verfügung. (AZ)

Informationen zur Typisierungsaktion

Ort: Gemeinschaftshaus Böhmfeld (gegenüber dem Sportplatz), Zum Westertal 1, 85113 Böhmfeld

Zeit: 11 bis 16 Uhr

Spendenkonto bei der DKMS: IBAN: DE42 7004 0060 8987 0007 87, Verwendungszweck: WXH030, Rosalie