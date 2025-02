Bundestagswahl 2025: Das sind die Direktkandidaten im Wahlkreis Freising

Nur noch wenige Tage bleiben bis zur Bundestagswahl 2025 und sowohl die Parteien als auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten haben den Wahlkampfendspurt bereits eingeleitet. Für wen die Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Sonntag ihr Kreuz machen können, hängt dabei vom genauen Wohnort ab. Während nämlich die meisten Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Ingolstadt zur Urne schreiten, stimmen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Schrobenhausen und der Gemeinden Aresing, Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Langenmosen und Waidhofen im Wahlkreis Freising ab. Diese Kandidatinnen und Kandidaten stehen dort zur Wahl.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten gehen im Wahlkreis Freising ins Rennen

Nach der gewonnenen Abstimmung gegen seinen Vorgänger Erich Irlstorfer tritt der 35-jährige Jurist Christian Moser für die CSU bei der Bundestagswahl an. Der Pfaffenhofener arbeitet als Regierungsrat im Planungsstab des bayerischen Ministerpräsidenten und war davor als Anwalt in einer mittelständischen Kanzlei tätig. Moser setzt sich für eine Wende in der Wirtschaftspolitik ein, insbesondere die hohen Energie-, Immobilien- und Mietpreise sind ihm ein Dorn im Auge. In der Gesundheitspolitik liegt sein Fokus auf dem ländlichen Raum und dem Erhalt kleinerer Krankenhäuser vor Ort. Als Nebenerwerbslandwirt kennt er die Sorgen und Nöte der Bauern aus eigener Hand und fordert weniger Bürokratie und gleiche Rahmenbedingungen für in- und ausländische Ware.

Icon Vergrößern Christian Moser tritt für die CSU die Nachfolge des Wahlsiegers 2021, Erich Irlstorfer, an. Foto: Moser Icon Schließen Schließen Christian Moser tritt für die CSU die Nachfolge des Wahlsiegers 2021, Erich Irlstorfer, an. Foto: Moser

Für die Freien Wähler bewirbt sich mit Birgit Weinsteiger ein echter Politik-Neuling für den Einzug in den Bundestag. Die 43-Jährige aus Schnotting in der Gemeinde Kirchdorf arbeitet bei den Stadtgütern München, dem landwirtschaftlichen Eigenbetrieb der Landeshauptstadt, und betreibt zudem ihre eigene Hofbäckerei. Politisch engagiert sich Weinsteiger erst seit dem Hochwasser 2024, unter anderem mit der Bürgerinitiative „Gemeinsamer Hochwasserschutz Allershausen und Kirchdorf“. Bei einem Einzug in den Bundestag will sie sich in Berlin für den ländlichen Raum einsetzen und dabei ihre Expertise als Mitglied des FW-Bundesfachausschusses Landwirtschaft, Forsten und Fischerei einbringen.

Icon Vergrößern Birgit Weinsteiger tritt bei der Bundestagswahl 2025 für die Freien Wähler an. Foto: Weinsteiger Icon Schließen Schließen Birgit Weinsteiger tritt bei der Bundestagswahl 2025 für die Freien Wähler an. Foto: Weinsteiger

Für die AfD geht Claus Staudhammer aus Pfaffenhofen ins Rennen um ein Direktmandat. Staudhammer wurde 1966 in Nürnberg geboren, ist nicht verheiratet und arbeitet seit 2017 als politischer Referent für den parteilosen Bundestagsabgeordneten Johannes Huber. Aktuell ist er Kreisvorsitzender der AfD Pfaffenhofen und Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag. Zu Staudhammers Schwerpunkten gehören die Wirtschafts-, Energie- und Gesundheitspolitik. So möchte er sich für die kriselnde Autoindustrie in der Region und eine günstige, sichere Energieversorgung einsetzen. Ferner dürfe seiner Ansicht nach die Krankenhausreform weder die Beitragszahler übermäßig belasten noch zu schlechteren Gesundheitsleistungen führen.

Icon Vergrößern Claus Staudhammer geht bei der Bundestagswahl 2025 für die AfD ins Rennen. Foto: Staudhammer Icon Schließen Schließen Claus Staudhammer geht bei der Bundestagswahl 2025 für die AfD ins Rennen. Foto: Staudhammer

Leon Eckert sitzt bereits seit 2021 für die Grünen im Bundestag und möchte seinen Sitz dort behalten. Der 29-Jährige, der Geschichte und Betriebswirtschaft studiert hat, wurde in München geboren, lebt in Eching und ist bereits seit zehn Jahren dort in der Kommunalpolitik als Gemeinderat und dritter Bürgermeister aktiv. Außerdem ist er unter anderem Mitglied des Kreisvorstandes des Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr. Im Bundestag möchte er sich für die Region weiterhin für einen engagierten Klimaschutz einsetzen, auch, um den Hopfenanbau in eine klimaneutrale Zukunft zu führen. Ferner möchte er das Ehrenamt stärken und für mehr Lärmschutz und Schutz vor Feinstaub entlang der Autobahn und in der Flughafenregion sorgen.

Icon Vergrößern Leon Eckert sitzt bereits für die Grünen im Bundestag und will Abgeordneter bleiben. Foto: TinoGrafiert Icon Schließen Schließen Leon Eckert sitzt bereits für die Grünen im Bundestag und will Abgeordneter bleiben. Foto: TinoGrafiert

Auch Andreas Mehltretter, der für die SPD antritt, ist seit bereits 2021 Bundestagsabgeordneter. Er ist in Freising geboren und aufgewachsen und wohnt auch heute dort. Vor seinem Einzug in den Bundestag arbeitete der 33-Jährige als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften der LMU in München, wo er zuvor auch studiert hatte. Der Kreisvorsitzende der SPD in Freising will soziale Politik für die Menschen der Region machen und setzt dabei auf gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien, eine Einkommensteuerreform und einen höheren Mindestlohn. Außerdem fordert Mehltretter höhere Investitionen in die Infrastruktur und einen bezahlbaren Klimaschutz.

Icon Vergrößern Andreas Mehltretter (SPD) will seinen Sitz im Bundestag bei der anstehenden Wahl verteidigen. Foto: Fionn Große Icon Schließen Schließen Andreas Mehltretter (SPD) will seinen Sitz im Bundestag bei der anstehenden Wahl verteidigen. Foto: Fionn Große

Sebastian Pisot bewirbt sich für die Linke als Direktkandidat für den Bundestag. Seit seiner Jugend engagiert sich der 29-Jährige in verschiedenen Organisationen, unter anderem für Greenpeace, BUND und den Bund Deutscher Pfadfinder*innen. Er wurde in Sinsheim geboren, lebt mittlerweile aber in Freising und ist als Landschaftsarchitekt tätig. Sein politischer Fokus liegt auf bezahlbarem Klimaschutz und Wohnraum. Dafür schlägt er die Einführung eines sozialen Klimageldes vor und fordert einen bundesweiten Mietpreisdeckel. Zudem will er sich für den Erhalt eines freien, dezentralen Internets ohne Hass und Hetze einsetzen, ohne dass es dabei einen Digitalzwang für Bürgerinnen und Bürger geben soll.

Icon Vergrößern Sebastian Pisot kämpft für die Linke um ein Mandat bei der Bundestagswahl 2025. Foto: Die Linke Icon Schließen Schließen Sebastian Pisot kämpft für die Linke um ein Mandat bei der Bundestagswahl 2025. Foto: Die Linke

Die beiden Kandidaten Michael Stangl, der für die Basis antritt, und Vittorio Monti, der für die FDP ins Rennen geht, wurden von unserer Redaktion kontaktiert, ließen die Anfrage aber unbeantwortet.