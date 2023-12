"325.000 Euro plus X": Burgheim nimmt für Ortssanierung viel Geld in die Hand

Plus Noch ist die Donauwörther Straße in Burgheim ein Schandfleck. Das soll sich laut Gemeinderat bald ändern.

Der Anblick ist seit mehreren Jahren alles andere als erbaulich, die gemeindeeigenen Häuser „Donauwörther Straße“ vier bis zehn. Dies soll sich ab dem kommenden Jahr ändern, was aus der jüngsten Sitzung des Burgheimer Gemeinderates hervorging. Im Rahmen der Städtebauförderung soll in der Donauwörther Straße Neues entstehen. Ein entsprechendes Gespräch führte Bürgermeister Michael Böhm mit der Regierung von Oberbayern.

In den Programmen „Innen statt Außen“ und „Nachhaltige Erneuerung und Wachstum“ sind für den Markt Burgheim derzeit noch Fördersummen aus früheren Anmeldungen vorgehalten und abrufbar. Für 2024 werden nun nach Rücksprache mit den beteiligten Institutionen 325.000 Euro „plus X“ angemeldet. Die vier alten Häuser liegen unterhalb des Kirchberges, wobei sich nicht abschätzbare Situationen ergeben können, deshalb „plus X“. Hangsicherungsmaßnahmen, Freilegungskosten, Baustelleneinrichtung und Archäologie seien solche Unsicherheitsfaktoren, deren Kosten aktuell nicht beziffert werden können. Das Denkmalamt habe bereits signalisiert, dass es bei diesem Vorhaben „höchst wertvollen Boden mit Denkmälern“ vermutet.